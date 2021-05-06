Первую прививку "Спутником V" в России получили 13,4 млн человек - Голикова

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России сегодня привиты 13,4 млн человек, вторым - 9,4 млн, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день вакцинировано 13,4 млн человек первым комплектом и 9,4 млн человек - вторым комплектом, то есть полностью", - сказала она.