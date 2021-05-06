Боррелю кажется, что Россия не хочет участвовать в реализации Минских соглашений
18:40 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз считает, что Россия не расположена к достижению окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.
"Мы обсудили Россию, недавнее наращивание сил на границе с Украиной, эскалацию напряженности и реализацию Минских соглашений, что является единственным путем к долгосрочному решению. Но похоже, что Россия не хочет быть вовлеченной в это", - сказал он.
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в четверг на онлайн-заседании постоянного совета этой региональной организации, что Минские соглашения не содержат слов об обязательствах России.
"Призываем вчитаться в документы минского пакета. В них нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации. Так, согласно Комплексу мер такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования - с другой", - подчеркнул постпред России.
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