Боррелю кажется, что Россия не хочет участвовать в реализации Минских соглашений

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз считает, что Россия не расположена к достижению окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Мы обсудили Россию, недавнее наращивание сил на границе с Украиной, эскалацию напряженности и реализацию Минских соглашений, что является единственным путем к долгосрочному решению. Но похоже, что Россия не хочет быть вовлеченной в это", - сказал он.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в четверг на онлайн-заседании постоянного совета этой региональной организации, что Минские соглашения не содержат слов об обязательствах России.

"Призываем вчитаться в документы минского пакета. В них нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации. Так, согласно Комплексу мер такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования - с другой", - подчеркнул постпред России.