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Пропал глава Минздрава Омской области Мураховский

17:53 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция подтверждает факт пропажи главы Минздрава Омской области Александра Мураховского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

"8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г., и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - сказал собеседник агентства.

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