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Андрей Воробьёв поздравил ветеранов: «Слова благодарности за то, что прошли такое непростое время»

19:49 09.05.2021

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Фото Антона Чернова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с юбилеем и Днём Победы участника Великой Отечественной войны Николая Иосифовича Орлова.

Сегодня ветерану, проживающему в Одинцовском городском округе, исполнилось 95 лет.

«С днем рождения и с Днем Победы! Большая честь поздравить вас сегодня с этими двумя событиями. Сегодня мы были на Красной площади, слышали, что говорил президент. Самое главное, чтобы наши дети помнили о вашем подвиге, - сказал губернатор. - Слова благодарности вам за то, что прошли такое непростое время, прошли его достойно. Нельзя в День Победы не вспоминать о том, как было тяжело и трагично. Победа есть победа, но какой ценой она нам досталась, мы все прекрасно понимаем».

Во время общения с губернатором Николай Иосифович поделился своими воспоминаниями. Ему было всего 15 лет, когда началась война. На фронт из-за возраста попасть не мог, но был зачислен в партизанский отряд «Смерть фашизму». Зимой 1943 года деревню, в которой он жил, занял враг - фашисты отправили юношу в Италию, где военнопленные работали на кирпичном заводе.

«В феврале 1944 года во время авиационного налета я сумел сбежать от немцев. Две недели бродил по Апеннинским горам, а потом с помощью итальянских товарищей нашел партизанский отряд недалеко от города Римини», - рассказал ветеран.

В движении сопротивления он был самым юным, товарищи дали ему прозвище - Пикколо Николо. Маленький Коля наравне со взрослыми участвовал в боевых действиях, рейдах по освобождению деревень, оборонительных сражениях, диверсиях.

После Великой Отечественной войны Николай Иосифович отучился в техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства, заочно закончил институт, получил диплом инженера-механика. Работал на машинно-тракторной станции, птицефабрике, в совхозе.

Николай Иосифович сохраняет бодрость духа и оптимизм, обменивается письмами с друзьями из Италии. Недавно вместе с супругой Ксенией Григорьевной прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

С юбилеем ветерана также поздравил духовой оркестр. Песни военных лет были исполнены под окнами его квартиры.

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