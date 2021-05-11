В США изучают возможную роль ГРУ в атаках на сотрудников американской разведки - Politico
10:05 11.05.2021 Источник: РБК
Власти США подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ, однако доказательств этим обвинениям нет, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Американское разведсообщество пока не установило причину инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков.
Как поясняла Politico, атака при помощи «направленной энергии» представляет собой воздействие посредством высококонцентрированной электромагнитной энергии, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Результаты могут быть самыми разными — от создания помех в работе электронного оборудования до причинения людям боли и непоправимого вреда здоровью. РБК
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