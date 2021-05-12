Отток населения из регионов Дальнего Востока снизился в четыре раза - Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миграционный отток населения из регионов Дальневосточного федерального округа снизился в четыре раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая в среду на вопросы депутатов после ежегодного отчета в Госдуме о работе кабмина.

"Миграционный отток снизился в четыре раза по Дальнему Востоку. Это все-таки результаты, - охарактеризовал ситуацию председатель правительства. - Идет приток молодых специалистов в возрасте 20-24 года. <…> Это важно, мы преломили нехорошую тенденцию".