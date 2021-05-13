В России выявили 8 380 заразившихся коронавирусом за сутки
11:32 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 380. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 913 439, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 349, до 4 527 878. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 92,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 392 против 355 днем ранее. Всего от инфекции умерли 114 723 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,33%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:20 13.05.2021
- IT-компании с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в РФ
- 12:05 13.05.2021
- Глава МИД Венгрии Сийярто принял приглашение Киева посетить Донбасс, сообщил Кулеба
- 12:00 13.05.2021
- Растет доля россиян, берущих займы в МФО - исследование
- 11:20 13.05.2021
- В Ереване сообщают, что ситуация на участке границы в Сюникской области не изменилась
- 11:05 13.05.2021
- Цены на продовольственные товары в РФ стабилизируются - кабмин
- 11:00 13.05.2021
- Армия обороны Израиля заявила об уничтожении штаба службы безопасности ХАМАС - СМИ
- 10:32 13.05.2021
- Более 120 американских генералов в отставке призвали обратить внимание на психическое и физическое состояние Байдена
- 10:20 13.05.2021
- Решение Tesla приостановить продажу электромобилей за криптовалюту привело к падению курса биткоина
- 10:20 13.05.2021
- В Думе предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия
- 10:07 13.05.2021
- Сведения о предках теперь можно найти в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать