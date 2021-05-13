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В России выявили 8 380 заразившихся коронавирусом за сутки

11:32 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 380. Общее количество инфицированных увеличилось до 4 913 439, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 349, до 4 527 878. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 92,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 392 против 355 днем ранее. Всего от инфекции умерли 114 723 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,33%, следует из данных штаба.

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