Израильские военные подтвердили, что три ракеты были выпущены из Ливана
22:30 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи (область на севере Израиля - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении военных.
"В соответствии с протоколом не были задействованы сирены [воздушной тревоги]", - добавили в пресс-службе.
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