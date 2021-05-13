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НОВОСТИ

Израильские военные подтвердили, что три ракеты были выпущены из Ливана

22:30 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три ракеты были выпущены в четверг из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи (область на севере Израиля - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении военных.

"В соответствии с протоколом не были задействованы сирены [воздушной тревоги]", - добавили в пресс-службе.

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