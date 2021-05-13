Израильские военные подтвердили, что три ракеты были выпущены из Ливана

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три ракеты были выпущены в четверг из Ливана в район Средиземного моря у северного побережья Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.



"Три ракеты были выпущены из Ливана в Средиземное море у побережья Галилеи (область на севере Израиля - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении военных.



"В соответствии с протоколом не были задействованы сирены [воздушной тревоги]", - добавили в пресс-службе.



