Посольство США заявило о намерении властей РФ отложить запрет на наем местных граждан

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Москве сообщило о получении уведомления от российских властей о планах временно отложить запрет на наем местных работников на работу в миссию. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте диппредставительства.

"Российские власти уведомили посольство США в Москве о намерении отложить запрет дипмиссии Соединенных Штатов на наем иностранных работников. Вследствие этого до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая связанные с паспортами услуги, консульские справки о рождении за границей и ограниченный спектр нотариальных услуг", - говорится в сообщении.