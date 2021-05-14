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Посольство США заявило о намерении властей РФ отложить запрет на наем местных граждан

16:00 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Москве сообщило о получении уведомления от российских властей о планах временно отложить запрет на наем местных работников на работу в миссию. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте диппредставительства.

"Российские власти уведомили посольство США в Москве о намерении отложить запрет дипмиссии Соединенных Штатов на наем иностранных работников. Вследствие этого до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая связанные с паспортами услуги, консульские справки о рождении за границей и ограниченный спектр нотариальных услуг", - говорится в сообщении.

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