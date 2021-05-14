Глава Минобороны Швеции считает, что РФ готова применять военные средства в политических целях

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Швеции Петер Хультквист полагает, что Россия готова использовать военные средства для достижения политических целей. С таким утверждением он выступил в пятницу на весенней онлайн- сессии Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО).



"Россия готова использовать военную мощь для достижения политических целей, - сказал Хультквист. - Они делают то, что им нужно в какой-то ситуации, если не могут решить проблему другим способом".



В качестве примера он привел ситуацию в Белоруссии, где Москва, как он считает, прибегала к "давлению, психологической войне, личным контактам, различным видам угроз". В то же время глава Минобороны Швеции признал, что до сих пор России не приходилось использовать прямую военную силу в соседней стране.



По мнению Хультквиста, еще одним примером могут служить недавние учения российских войск в Южном и Западном военных округах, вызвавшие на Западе сильное беспокойство в контексте ситуации на Украине. "Они могут вывести войска, но они оставляют оборудование, поэтому они могут очень быстро вернуться. <...> На самом деле после так называемых учений у нас сложилась более сложная ситуация, чем до, потому что у них больше возможностей действовать. Россия мыслит стратегически, они делают то, что им нужно в конкретных ситуациях - я не думаю, что для этого есть какие- то особые ограничения", - утверждал глава Минобороны Швеции.



Он призвал к сохранению введенных против Москвы санкций, но подчеркнул, что "Россия - не единственный вызов установленному миропорядку". "Шведские службы безопасности заявили, что угроза со стороны Китая сейчас находится на том же уровне, что и российская, но имеет другой характер", - пояснил он.





