0
0
132
НОВОСТИ

Глава Минобороны Швеции считает, что РФ готова применять военные средства в политических целях

19:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Швеции Петер Хультквист полагает, что Россия готова использовать военные средства для достижения политических целей. С таким утверждением он выступил в пятницу на весенней онлайн- сессии Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО).

"Россия готова использовать военную мощь для достижения политических целей, - сказал Хультквист. - Они делают то, что им нужно в какой-то ситуации, если не могут решить проблему другим способом".

В качестве примера он привел ситуацию в Белоруссии, где Москва, как он считает, прибегала к "давлению, психологической войне, личным контактам, различным видам угроз". В то же время глава Минобороны Швеции признал, что до сих пор России не приходилось использовать прямую военную силу в соседней стране.

По мнению Хультквиста, еще одним примером могут служить недавние учения российских войск в Южном и Западном военных округах, вызвавшие на Западе сильное беспокойство в контексте ситуации на Украине. "Они могут вывести войска, но они оставляют оборудование, поэтому они могут очень быстро вернуться. <...> На самом деле после так называемых учений у нас сложилась более сложная ситуация, чем до, потому что у них больше возможностей действовать. Россия мыслит стратегически, они делают то, что им нужно в конкретных ситуациях - я не думаю, что для этого есть какие- то особые ограничения", - утверждал глава Минобороны Швеции.

Он призвал к сохранению введенных против Москвы санкций, но подчеркнул, что "Россия - не единственный вызов установленному миропорядку". "Шведские службы безопасности заявили, что угроза со стороны Китая сейчас находится на том же уровне, что и российская, но имеет другой характер", - пояснил он.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 14.05.2021
Центры военно-патриотического воспитания молодёжи с начала года посетили свыше 20 тыс. человек
0
34
14:00 14.05.2021
Дальность полета гиперзвуковых ракет армии США будет достигать более 2775 км
0
77
12:32 14.05.2021
ВВС Израиля нанесли удары по подземным пусковым установкам ракет ХАМАС - СМИ
0
80
13:20 13.05.2021
Черноморский флот получит новые корабли с высокоточным оружием
0
202
21:20 11.05.2021
В Тель-Авиве сработали сигналы воздушной тревоги
0
298
19:30 11.05.2021
Против боевиков из Газы Израиль направил новейшие истребители F-35
0
311
14:00 11.05.2021
Российский истребитель сопроводил три военных самолета Франции над Черным морем
0
351
20:40 10.05.2021
Вечером 10 мая из сектора Газа по городам Израиля было выпущено 45 ракет
0
383
18:18 10.05.2021
НАТО собирается открыть свой офис связи при ОБСЕ в Вене
0
408
13:00 10.05.2021
Проект первой военной концепции ЕС может появиться к ноябрю
0
413

Возврат к списку