Анатолий Вассерман: необходимо вернуться к советским стандартам пенсионного возраста
15:07 15.05.2021
|
Фото из личного архива Анатолия Вассермана
и Алена Куренова
«Необходимо вернуться к лучшему советскому наследию – справедливому пенсионному обеспечению и снизить возраст выхода на пенсию до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», - отметил эрудит, по словам которого пенсия не является привилегией, а долгом государства перед гражданами, честно платившими налоги. «В России около 10% женщин и 30% мужчин не доживают до текущего возраста выхода на пенсию. А по данным Всемирного банка и вовсе - более 40% мужчин не доживают до 65 лет. А все их пенсионные накопления исчезают в Пенсионном фонде. Так быть не должно, потому что это несправедливо», - заявил Вассерман.
НОВОСТИ
- 15:57 15.05.2021
- Андрей Воробьёв посадил деревья на территории будущей школы в Тропарево
- 15:45 15.05.2021
- ХАМАС готов наносить удары по Тель-Авиву в течение полугода
- 15:19 15.05.2021
- Тель-Авив и другие города юга Израиля опять подверглись ракетной атаке из Газы
- 15:04 15.05.2021
- Космонавт Роман Романенко: Пройти вакцинацию – долг каждого ответственного гражданина
- 15:00 15.05.2021
- Телеведущий Баженов: нужно обратить внимание государства на социальную защиту фрилансеров
- 14:35 15.05.2021
- Португалия открывает въезд в страну по ПЦР-тесту для большинства стран Европы
- 13:40 15.05.2021
- В России не хватает психиатров - Директор центра им. Сербского
- 13:09 15.05.2021
- Бочкарев рассказал, когда будут готовы все тоннели Большой кольцевой линии московского метро
- 12:35 15.05.2021
- Боевики из Газы за 6 дней выпустили по Израилю 2,3 тыс. ракет
- 11:10 15.05.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 15 мая, 2021
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать