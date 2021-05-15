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НОВОСТИ

Анатолий Вассерман: необходимо вернуться к советским стандартам пенсионного возраста

15:07 15.05.2021

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Фото из личного архива Анатолия Вассермана
и Алена Куренова
Пенсионную реформу, проведенную в России, нужно отменить и снизить возраст выхода на пенсию до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, заявил известный участник интеллектуальных игр и аналитик Анатолий Вассерман.

«Необходимо вернуться к лучшему советскому наследию – справедливому пенсионному обеспечению и снизить возраст выхода на пенсию до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», - отметил эрудит, по словам которого пенсия не является привилегией, а долгом государства перед гражданами, честно платившими налоги. «В России около 10% женщин и 30% мужчин не доживают до текущего возраста выхода на пенсию. А по данным Всемирного банка и вовсе - более 40% мужчин не доживают до 65 лет. А все их пенсионные накопления исчезают в Пенсионном фонде. Так быть не должно, потому что это несправедливо», - заявил Вассерман.

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