Член ОП РФ Разворотнева призвала увеличить суммы компенсаций за снесенные гаражи

18:38

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Нормы развития застроенных территорий нуждаются в законодательном закрепления, а россиянам необходимы программы по созданию парковочных пространств, считает глава комиссии по ЖКХ, строительству и ремонту Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. "Сейчас нормы развития застроенных территорий носят рекомендательный характер, поэтому при возведении новых жилых домов, комплексов и кварталов ими зачастую пренебрегают. Эти правила должны стать обязательными к исполнению. Именно в интересах простых людей должен развиваться наш мегаполис", - отметила общественница на заседании, посвящённом проблеме нехватки парковочных мест в Москве, а также перспективам развития городской инфраструктуры.Количество автомобилей, зарегистрированных в столичном регионе, за десятилетие увеличилось более чем на треть. Ежегодный прирост составляет около 300 тысяч единиц. Хотя московские власти стараются предоставить горожанам альтернативу личному транспорту в виде комфортного общественного, востребованность парковочных мест растет и дефицит наблюдается во всех округах. "Для предотвращения коллапса необходимо реализовывать программы по созданию дополнительных парковочных мест на основе частно-государственного партнёрства" , - считает Разворотнева, которая полагает, что владельцам снесенных гаражей и льготным категориям населения нужно предоставлять бесплатные места в многоуровневых гаражных комплексах и приблизить сумму компенсации за снесенный гараж к рыночной цене.