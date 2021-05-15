Член ОП РФ Разворотнева призвала увеличить суммы компенсаций за снесенные гаражи
18:38 15.05.2021
|
Фото Екатерины Бибиковой
Количество автомобилей, зарегистрированных в столичном регионе, за десятилетие увеличилось более чем на треть. Ежегодный прирост составляет около 300 тысяч единиц. Хотя московские власти стараются предоставить горожанам альтернативу личному транспорту в виде комфортного общественного, востребованность парковочных мест растет и дефицит наблюдается во всех округах. "Для предотвращения коллапса необходимо реализовывать программы по созданию дополнительных парковочных мест на основе частно-государственного партнёрства" , - считает Разворотнева, которая полагает, что владельцам снесенных гаражей и льготным категориям населения нужно предоставлять бесплатные места в многоуровневых гаражных комплексах и приблизить сумму компенсации за снесенный гараж к рыночной цене.
НОВОСТИ
- 19:00 15.05.2021
- Хиштейн: Ни о каком ограничении WhatsApp в России не идет речь
- 18:45 15.05.2021
- Канадцы не хотят посылать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио - опрос
- 18:25 15.05.2021
- Сейчас переговоры о прекращении огня в Газе не ведутся - СМИ
- 18:05 15.05.2021
- Египет начал работы по расширению и углублению Суэцкого канала
- 17:05 15.05.2021
- Полиция Парижа разогнала запрещенную пропалестинскую манифестацию
- 16:32 15.05.2021
- Ракета, запущенная из Газы, едва не попала в посольство Австрии в Израиле
- 15:57 15.05.2021
- Андрей Воробьёв посадил деревья на территории будущей школы в Тропарево
- 15:45 15.05.2021
- ХАМАС готов наносить удары по Тель-Авиву в течение полугода
- 15:19 15.05.2021
- Тель-Авив и другие города юга Израиля опять подверглись ракетной атаке из Газы
- 15:07 15.05.2021
- Анатолий Вассерман: необходимо вернуться к советским стандартам пенсионного возраста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать