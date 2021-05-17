Депутат Госдумы Романенко начал сбор подписей по поводу создания реабилитационного центра в ЮАО

17:53

Роман Романенко уже осмотрел участок, на котором

может быть построен реабилитационный центр.

Фото Ивана Степанова

На юге Москвы нужно создать окружной реабилитационный центр, заявил депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт, герой России Роман Романенко, поддержавший соответствующую инициативу общественников района Чертаново Центральное. Встречаясь с горожанами неподалеку от станции метро «Пражская» Романенко обсудил с местными активистами качество медицинского обеспечения в муниципалитете. Общественники сообщили, что хотя уровень в целом высокий, в округе требуется свой реабилитационный центр. «Потребность в создании окружного высокотехнологичного реабилитационного центра очевидна. Я знаю, что на учете в медучреждениях состоят тысячи пациентов, нуждающихся в реабилитационной помощи. Поэтому намерен детально проработать эту инициативу с городскими властями», - отметил бывший космонавт.

По его словам, уже были проведены переговоры с представителями управы района, а сам он осмотрел участок земли, который может быть выделен для возведения центра. Сейчас проекту нужна оформленная поддержка москвичей и добровольцы ведут сбор подписей за строительство. «Если граждане проявят достаточный интерес, я буду дальше добиваться решения этого вопроса. Уверен, совместными усилиями мы сможем достичь желаемого, и реабилитационный центр станет реальной помощью для нуждающихся не только Чертаново Центрального и Чертаново Южного, но и всего округа в целом», - заявил парламентарий.