Депутат Госдумы Романенко начал сбор подписей по поводу создания реабилитационного центра в ЮАО
17:53 17.05.2021
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Роман Романенко уже осмотрел участок, на котором
может быть построен реабилитационный центр.
Фото Ивана Степанова
По его словам, уже были проведены переговоры с представителями управы района, а сам он осмотрел участок земли, который может быть выделен для возведения центра. Сейчас проекту нужна оформленная поддержка москвичей и добровольцы ведут сбор подписей за строительство. «Если граждане проявят достаточный интерес, я буду дальше добиваться решения этого вопроса. Уверен, совместными усилиями мы сможем достичь желаемого, и реабилитационный центр станет реальной помощью для нуждающихся не только Чертаново Центрального и Чертаново Южного, но и всего округа в целом», - заявил парламентарий.
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