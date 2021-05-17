0
0
23
НОВОСТИ

Депутат Госдумы Романенко начал сбор подписей по поводу создания реабилитационного центра в ЮАО

17:53 17.05.2021

444.jpg
Роман Романенко уже осмотрел участок, на котором
может быть построен реабилитационный центр.
Фото Ивана Степанова
На юге Москвы нужно создать окружной реабилитационный центр, заявил депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт, герой России Роман Романенко, поддержавший соответствующую инициативу общественников района Чертаново Центральное. Встречаясь с горожанами неподалеку от станции метро «Пражская» Романенко обсудил с местными активистами качество медицинского обеспечения в муниципалитете. Общественники сообщили, что хотя уровень в целом высокий, в округе требуется свой реабилитационный центр. «Потребность в создании окружного высокотехнологичного реабилитационного центра очевидна. Я знаю, что на учете в медучреждениях состоят тысячи пациентов, нуждающихся в реабилитационной помощи. Поэтому намерен детально проработать эту инициативу с городскими властями», - отметил бывший космонавт.

 По его словам, уже были проведены переговоры с представителями управы района, а сам он осмотрел участок земли, который может быть выделен для возведения центра. Сейчас проекту нужна оформленная поддержка москвичей и добровольцы ведут сбор подписей за строительство. «Если граждане проявят достаточный интерес, я буду дальше добиваться решения этого вопроса. Уверен, совместными усилиями мы сможем достичь желаемого, и реабилитационный центр станет реальной помощью для нуждающихся не только Чертаново Центрального и Чертаново Южного, но и всего округа в целом», - заявил парламентарий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 17.05.2021
Дело Михаила Меня прекращено за истечением срока давности
0
44
17:33 17.05.2021
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе
0
89
17:32 17.05.2021
Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
0
90
17:12 17.05.2021
Посетители не могут покинуть СИЗО "Бутырка" из-за отключения электричества - адвокат
0
111
17:00 17.05.2021
Меркель заверила Нетаньяху в солидарности правительства ФРГ с Израилем - кабмин ФРГ
0
152
16:32 17.05.2021
Чехия и США включены в список недружественных стран из-за шагов в отношении России - Лавров
0
169
16:12 17.05.2021
Путин распорядился подготовить договор о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном
0
205
16:00 17.05.2021
В Чехии с позором расхлебывают историю со взрывами, путаясь в показаниях - Лавров
0
245
15:32 17.05.2021
Глава Генштаба Израиля после новых обстрелов приказал продолжить удары по радикалам в Газе
0
255
15:30 17.05.2021
С набором Kidsar для AR-приложений Сбер будет учить детей играя
0
229

Возврат к списку