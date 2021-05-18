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Дума приняла закон об освобождении от медкомиссии призывников с отсрочкой по учебе

14:32 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении депутатский законопроект, который освобождает от обязательной медкомиссии призывников с отсрочкой или освобождением от призыва по семейным обстоятельствам или в связи с обучением.

"Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу или право на освобождение от призыва на военную службу <...> проводится по их заявлению", - говорится в тексте.

Авторы поясняют, что у многих граждан, признанных годными к службе, есть основания для отсрочки или освобождения от призыва. Такие призывники будут освобождены от обязательной медкомиссии, а при желании смогут пройти медосвидетельствование, подав соответствующее заявление.

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