Израильские арабы бастуют в знак протеста против ударов по сектору Газа - СМИ

15:32 Источник: Интерфакс

Арабские граждане Израиля во вторник проводят забастовку в знак протеста против израильских ударов по сектору Газа, а также - против ситуации в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ.

Организаторы акции намерены привлечь внимание, в частности, к выселению палестинцев из домов в Иерусалиме и к недавним столкновениям с израильскими силами правопорядка близ мечети Аль-Акса.

Параллельно с этим на палестинских территориях на Западном берегу Иордана организовали "день гнева", причем некоторые палестинские лидеры призывают вступать в столкновения с израильскими силами безопасности.