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Дума запрещает причастным к экстремистским организациям избираться депутатами

16:32 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы.

Документ внесла в палату группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). Инициатива предусматривает, что гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не имеет права быть избранным депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

Согласно проекту, запрет будет распространяться на "учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". При этом оговаривается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому "предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права".

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