Кириенко вступился за компьютерные игры

18:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компьютерные игры способны научить детей с ранних лет взаимодействовать в команде, по сложности некоторые из них не уступают шахматам. Такое мнение в пятницу выразил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе посещения всероссийского "Большого школьного пикника", посвященного деятельности и проектам Российского движения школьников.

"Всегда должен быть баланс. Понятно, что чрезмерное увлечение компьютером содержит в себе риски. С другой стороны, нам, людям старшего поколения, надо адекватнее к этому относиться", - сказал он журналистам после осмотра площадки "пикника" в Гостином дворе, в рамках которого в том числе проходил кибертурнир.

По словам Кириенко, например, та же "компьютерная игра DotA ("Дота"), в которую ребята играют, она по сложности интеллектуальных решений абсолютно сопоставима с шахматами". "Но в ней есть одно большое преимущество. Шахматы - индивидуальная игра, а это командная игра. Ты еще с детских лет приучаешься к тому, что на самом деле в одиночку ты ничего не добьешься и тебе нужно уметь работать с другими людьми. Вот этот навык, который в жизни им пригодится, просто колоссальный", - уверен он.