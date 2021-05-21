В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,9
21:25 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в китайской провинции Цинхай. Об этом сообщает в пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии располагался в 385 км к юго-западу от города Синин, где проживают более 760 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Цинхай - один из наименее населенных регионов Китая. По этому показателю провинция занимает второе место после Тибетского автономного района.
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