В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,9

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в китайской провинции Цинхай. Об этом сообщает в пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии располагался в 385 км к юго-западу от города Синин, где проживают более 760 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Цинхай - один из наименее населенных регионов Китая. По этому показателю провинция занимает второе место после Тибетского автономного района.