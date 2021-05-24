Доктор Румянцев: Обеспечение детей лекарствами - забота государства, а не родителей
13:07 24.05.2021
|Фото Ольги Макаровой
По его словам, есть страны, в которых такие меры поддержки работают: «Похожая мера действует в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге. В Германии дети и подростки до 18 лет получают лекарства бесплатно. В Швеции, чтобы уменьшить неравенство в доступе к медицине, с 2016 года всех детей до 18 лет бесплатно обеспечивают препаратами. И речь не только о гражданах Швеции, но и беженцах, нелегально проживающих в стране». Для решения проблемы Румянцев предлагает в два раза увеличить расходы на здравоохранение.
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