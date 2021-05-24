Доктор Румянцев: Обеспечение детей лекарствами - забота государства, а не родителей

13:07

Фото Ольги Макаровой

В России бесплатными лекарствами должны быть обеспечены все дети до 18 лет, уверен главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев. По его словам, хотя в российском законодательстве здоровье детей названо государственным приоритетом, система не работает правильно и зачастую родители вынуждены покупать лекарства на свои деньги. «Качество лечения детей не должно зависеть от доходов их мам и пап. В России, по данным 2020 года, 17,8 млн малоимущих, это 12,1% населения. В их числе – семьи с детьми. Дети болеют и у состоятельных, и у бедных родителей, - отмечает доктор. - Дети часто подхватывают и более распространенные инфекции, которые называют сезонными, – грипп, простуду, ангину, бронхит. Они сидят на больничном с насморком, кашлем, высокой температурой. Так, по данным Всемирной Федерации здравоохранения, в норме одними только ОРВИ дошкольники болеют до восьми раз в год. И для избавления каждого недуга нужны капли, сиропы, таблетки… Сколько бы ни зарабатывали родители, дети должны быть в полной мере снабжены необходимыми препаратами».

По его словам, есть страны, в которых такие меры поддержки работают: «Похожая мера действует в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге. В Германии дети и подростки до 18 лет получают лекарства бесплатно. В Швеции, чтобы уменьшить неравенство в доступе к медицине, с 2016 года всех детей до 18 лет бесплатно обеспечивают препаратами. И речь не только о гражданах Швеции, но и беженцах, нелегально проживающих в стране». Для решения проблемы Румянцев предлагает в два раза увеличить расходы на здравоохранение.