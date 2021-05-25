Собянин: В ходе реновации в новые квартиры уже переехали 30 000 москвичей

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В Москве в рамках реализации программы выбраны 500 стартовых площадок площадью 7,9 млн кв. м во всех административных округах мегаполиса, что позволит переселить 250 тыс. горожан. Об этом представители столичных властей сообщили на открытии выставки «Московская реновация: шаг в будущее» в Госдуме РФ. По программе реновации уже введены в эксплуатацию 114 стартовых домов, в 89 из них переселяются жители 256 старых домов. В новые квартиры уже переселились более 30 тыс. человек.

«Сама программа беспрецедентная и по способу принятия: люди голосовали двумя третями, были возможности проголосовать через МФЦ, «Активного гражданина», просто собраться на собрание жителей, - рассказал, открывая выставку, мэр Москвы Сергей Собянин. - Пока на этом этапе необходимо реализовать тот гигантский объем, который уже заложен в программу. Программа беспрецедентная с точки зрения реализации социальных гарантий: мало где в мире такие программы реализуются для граждан бесплатно. Более того, мы уже имеем конкретный опыт переселения из ветхого жилья». Сейчас на стадии проектирования и строительства находятся 263 дома. К 2024 году планируется построить 5 млн кв. м с учетом ранее введенных домов, что даст возможность начать переселение около 160 тыс. жителей.

На выставке «Московская реновация: шаг в будущее» представлены графические материалы, фотографии и видеоконтент из которых можно узнать о разработке и утверждении программы, ее выполнении и перспективах, этапах переселения, а также увидеть интерьеры новых квартир с улучшенной отделкой, примеры и проекты благоустройства дворовых территорий.

Отметим, что в программу реновации жилищного фонда Москвы включены 5 175 пятиэтажек, возведенных по типовым проектам в 1957-1968 годы, а также аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов здания.