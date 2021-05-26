В Британии рассекретили план Черчилля по военной операции против СССР в мае 1945 года

07:47 Источник: РОСБАЛТ

Великобритания в мае 1945 года разработала план военной операции против СССР, пишет The Telegraph.

Согласно рассекреченному документу из Национального архива страны, спустя несколько дней после взятия Берлина советской армией премьер-министр Уинстон Черчилль поручил подготовить операцию «Немыслимое» («Unthinkable»).

По плану западные союзники должны были в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР. Задачей было «ослабить влияние Союза на европейские страны». Черчилля «возмутило двуличие Сталина», который не собирался выполнять договоренности о поддержке построения демократии в послевоенной Европе.

Как отмечает газета, Советскому Союзу хотели навязать «волю США и Британской империи». Наступление должен был возглавить бывший командующий Королевской артиллерией и бригадный генерал Джеффри Томпсон, который хотел начать кампанию 1 июля 1945 года. Однако в итоге замысел отвергли 8 июня 1945 года, поскольку большая часть командования относилась к нему скептически.