0
0
65
НОВОСТИ

В Британии рассекретили план Черчилля по военной операции против СССР в мае 1945 года

07:47 26.05.2021 Источник: РОСБАЛТ

Великобритания в мае 1945 года разработала план военной операции против СССР, пишет The Telegraph.

Согласно рассекреченному документу из Национального архива страны, спустя несколько дней после взятия Берлина советской армией премьер-министр Уинстон Черчилль поручил подготовить операцию «Немыслимое» («Unthinkable»).

По плану западные союзники должны были в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР. Задачей было «ослабить влияние Союза на европейские страны». Черчилля «возмутило двуличие Сталина», который не собирался выполнять договоренности о поддержке построения демократии в послевоенной Европе.

Как отмечает газета, Советскому Союзу хотели навязать «волю США и Британской империи». Наступление должен был возглавить бывший командующий Королевской артиллерией и бригадный генерал Джеффри Томпсон, который хотел начать кампанию 1 июля 1945 года. Однако в итоге замысел отвергли 8 июня 1945 года, поскольку большая часть командования относилась к нему скептически.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:10 26.05.2021
"Белавиа" отменила полеты на Украину
0
34
08:00 26.05.2021
Российский траулер "Амур" был направлен в японский порт после столкновения - посольство РФ
0
77
07:37 26.05.2021
Партнер токийской Олимпиады призвал японского премьера отменить игры из-за коронавируса
0
98
07:25 26.05.2021
Россияне из ДНР и ЛНР смогут проголосовать в Ростовской области дистанционно и очно
0
121
07:20 26.05.2021
Политсоветники "Нормандской четверки" обсудят прекращение огня и обмен пленными
0
121
07:10 26.05.2021
Киев перебросил под Мариуполь для испытаний новый комплекс управления артогнем
0
139
07:00 26.05.2021
Граждане РФ не пострадали в результате столкновения японского и российского рыболовецких судов
0
163
22:40 25.05.2021
Экс-президент Чехии Клаус не знает о кредите СССР, выданном в его бытность главой Минфина
0
572
22:00 25.05.2021
Белый дом считает предстоящую встречу Путина и Байдена жизненно важной для интересов США
0
531
21:20 25.05.2021
Самолет президента Эстонии во время визита в Вену сопроводят истребители ВВС Австрии
0
586

Возврат к списку