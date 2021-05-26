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Доктор Румянцев: Успешные протоколы лечения рака у детей будут использованы для лечения старшего поколения

14:56 26.05.2021

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Фото Ольги Макаровой
Медикам  предстоит добиться прогресса в лечении онкобольных моложе 50 лет, для чего планируется применять разработанные врачами в Центре им. Дмитрия Рогачева методики лечения детей. По словам главного детского онколога-гематолога, академика РАН, основателя Центра им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, подготовлен специальный протокол лечения для пациентов до 50 лет на основе лечения детей, например, по лимфобластному лейкозу. «Надеемся прийти к таким же высоким результатам, что и у пациентов младше 30 лет. Сейчас благодаря разработанным совместно с международными коллегами протоколам лечения от рака вылечиваются более 82% детей по России, больше 91,3% в Москве», – заявил Румянцев.

Как отмечает доктор, в Боткинской больнице, где для пациентов младше 30 лет стали использовать протоколы, созданные в Центре им. Дмитрия Рогачева, при лечении несовершеннолетних, получили высокие результаты, близкие к детским. По словам Румянцева, пока это эксперимент, а научное доказательство результатов проходит медленно. «Исследование, проведенное в одном учреждении, выслушивается научным сообществом, но не принимаются повсеместно. Чтобы доказать эффективность, надо провести многоцентровый сравнительный анализ. Он занимает не менее пяти лет», – сообщил онколог.

 Сейчас проверку ведут сотрудники Центра им. Дмитрия Рогачева в Боткинской больнице и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.

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