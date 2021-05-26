Доктор Румянцев: Успешные протоколы лечения рака у детей будут использованы для лечения старшего поколения
14:56 26.05.2021
|Фото Ольги Макаровой
Как отмечает доктор, в Боткинской больнице, где для пациентов младше 30 лет стали использовать протоколы, созданные в Центре им. Дмитрия Рогачева, при лечении несовершеннолетних, получили высокие результаты, близкие к детским. По словам Румянцева, пока это эксперимент, а научное доказательство результатов проходит медленно. «Исследование, проведенное в одном учреждении, выслушивается научным сообществом, но не принимаются повсеместно. Чтобы доказать эффективность, надо провести многоцентровый сравнительный анализ. Он занимает не менее пяти лет», – сообщил онколог.
Сейчас проверку ведут сотрудники Центра им. Дмитрия Рогачева в Боткинской больнице и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.
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