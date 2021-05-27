Председатель «Совета матерей» Буцкая рассказала о двух месяцах работы московской приемной
17:33 27.05.2021
|Фото Анны Никитиной
Например, в апреле в приемную обратился 90-летний ветеран труда Анатолий Гранев, который нуждался в соцработнике, но не мог оформить это официально. Волонтеры решили этот вопрос, подготовив нужные документы на соцпомощь. «Больно видеть, когда человек нуждается в помощи, тем более, когда в силу возраста он не может о себе позаботиться», - говорит Буцкая. Также был отремонтирован подъемник на улице Реутовской и «Совет матерей» будет решать проблемы местными инвалидами и дальше.
Многие пожилые люди нуждаются в обычном ремонте квартир, например, такую помощь получила ветеран труда и труженик тыла Вера Бабина. Также был проведен ремонт Совета ветеранов.
В апреле в «Совет матерей» пришла дочь погибшего фронтовика и рассказала, что памятник героям Великой Отечественной войны на территории бывшего Масложиркомбината оказался под угрозой сноса из-за предстоящего строительства жилого комплекса. Татьяна Буцкая встретилась с представителями застройщика и было решено включить памятник в архитектурный ансамбль ЖК.
Кроме того, «Совет матерей» помог женщине, одной воспитывающей двух сыновей с ДЦП – было куплено эвакуационное кресло, которое поможет вывозить мальчиков на прогулку и спасет их от опасности в чрезвычайной ситуации.
Также Буцкая следит за ситуацией в Некрасовке, где затянулся ремонт подземного перехода, что создает опасность для местных жителей. Лидер «Совета матерей» подготовила обращение в правительство Москвы с просьбой ускорить строительства дорожного объекта.
НОВОСТИ
- 21:23 26.05.2021
- "Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
- 18:50 26.05.2021
- Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
- 13:00 26.05.2021
- Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
- 16:12 25.05.2021
- Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
- 14:32 25.05.2021
- Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины
- 18:00 24.05.2021
- МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
- 17:00 24.05.2021
- Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
- 12:30 23.05.2021
- Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи
- 09:20 23.05.2021
- ВС РФ имеют мало общего с Greenpeace, но знают, что Арктика тает - NYT
- 09:00 23.05.2021
- Для Британии угрозой номер один является Россия - Минобороны Королевства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать