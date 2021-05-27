0
0
62
НОВОСТИ

Председатель «Совета матерей» Буцкая рассказала о двух месяцах работы московской приемной

17:33 27.05.2021

333.jpeg
Фото Анны Никитиной
Общероссийская общественная организация «Совет матерей» подвела итоги двух месяцев работы московской приемной. По словам председателя организации, которая встретилась с людьми, обратившимися в приемную, многие граждане нуждаются в помощи, но не у всех есть возможность преодолеть бюрократическую волокиту. «После открытия приемной к нам стали приходить не только мамы, но и все, у кого накопились проблемы. Это люди, остро нуждающиеся в помощи», - рассказала Татьяна Буцкая. Некоторые вопросы удалось решить.
Например, в апреле в приемную обратился 90-летний ветеран труда Анатолий Гранев, который нуждался в соцработнике, но не мог оформить это официально. Волонтеры решили этот вопрос, подготовив нужные документы на соцпомощь. «Больно видеть, когда человек нуждается в помощи, тем более, когда в силу возраста он не может о себе позаботиться», - говорит Буцкая. Также был отремонтирован подъемник на улице Реутовской и «Совет матерей» будет решать проблемы местными инвалидами и дальше.

Многие пожилые люди нуждаются в обычном ремонте квартир, например, такую помощь получила ветеран труда и труженик тыла Вера Бабина. Также был проведен ремонт Совета ветеранов.

 В апреле в «Совет матерей» пришла дочь погибшего фронтовика и рассказала, что памятник героям Великой Отечественной войны на территории бывшего Масложиркомбината оказался под угрозой сноса из-за предстоящего строительства жилого комплекса. Татьяна Буцкая встретилась с представителями застройщика и было решено включить памятник в архитектурный ансамбль ЖК.

Кроме того, «Совет матерей» помог женщине, одной воспитывающей двух сыновей с ДЦП – было куплено эвакуационное кресло, которое поможет вывозить мальчиков на прогулку и спасет их от опасности в чрезвычайной ситуации.

Также Буцкая следит за ситуацией в Некрасовке, где затянулся ремонт подземного перехода, что создает опасность для местных жителей. Лидер «Совета матерей» подготовила обращение в правительство Москвы с просьбой ускорить строительства дорожного объекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:23 26.05.2021
"Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
0
134
18:50 26.05.2021
Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
0
158
13:00 26.05.2021
Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
0
181
16:12 25.05.2021
Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
0
256
14:32 25.05.2021
Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины
0
255
18:00 24.05.2021
МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
0
347
17:00 24.05.2021
Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
0
328
12:30 23.05.2021
Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи
0
443
09:20 23.05.2021
ВС РФ имеют мало общего с Greenpeace, но знают, что Арктика тает - NYT
0
422
09:00 23.05.2021
Для Британии угрозой номер один является Россия - Минобороны Королевства
0
423

Возврат к списку