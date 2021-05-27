Председатель «Совета матерей» Буцкая рассказала о двух месяцах работы московской приемной

17:33

Фото Анны Никитиной

Общероссийская общественная организация «Совет матерей» подвела итоги двух месяцев работы московской приемной. По словам председателя организации, которая встретилась с людьми, обратившимися в приемную, многие граждане нуждаются в помощи, но не у всех есть возможность преодолеть бюрократическую волокиту. «После открытия приемной к нам стали приходить не только мамы, но и все, у кого накопились проблемы. Это люди, остро нуждающиеся в помощи», - рассказала Татьяна Буцкая. Некоторые вопросы удалось решить.Например, в апреле в приемную обратился 90-летний ветеран труда Анатолий Гранев, который нуждался в соцработнике, но не мог оформить это официально. Волонтеры решили этот вопрос, подготовив нужные документы на соцпомощь. «Больно видеть, когда человек нуждается в помощи, тем более, когда в силу возраста он не может о себе позаботиться», - говорит Буцкая. Также был отремонтирован подъемник на улице Реутовской и «Совет матерей» будет решать проблемы местными инвалидами и дальше.Многие пожилые люди нуждаются в обычном ремонте квартир, например, такую помощь получила ветеран труда и труженик тыла Вера Бабина. Также был проведен ремонт Совета ветеранов.

В апреле в «Совет матерей» пришла дочь погибшего фронтовика и рассказала, что памятник героям Великой Отечественной войны на территории бывшего Масложиркомбината оказался под угрозой сноса из-за предстоящего строительства жилого комплекса. Татьяна Буцкая встретилась с представителями застройщика и было решено включить памятник в архитектурный ансамбль ЖК.

Кроме того, «Совет матерей» помог женщине, одной воспитывающей двух сыновей с ДЦП – было куплено эвакуационное кресло, которое поможет вывозить мальчиков на прогулку и спасет их от опасности в чрезвычайной ситуации.

Также Буцкая следит за ситуацией в Некрасовке, где затянулся ремонт подземного перехода, что создает опасность для местных жителей. Лидер «Совета матерей» подготовила обращение в правительство Москвы с просьбой ускорить строительства дорожного объекта.