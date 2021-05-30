Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается

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Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует совершать авиарейсы в Крым, пока не будет принято соответствующее политическое решение. Об этом заявил в субботу глава "Белавии" Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"В Крым пока летать не будем", - заявил Чергинец. Он добавил, что "должно быть политическое признание Крыма, в данном случае, как [часть] российского государства".