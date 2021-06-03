Светлана Разворотнева обратилась к мэру с просьбой вернуть в Печатники культурно-досуговый комплекс для детей

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Жители Печатников провели флешмоб «Дети встаньте в круг», чтобы привлечь внимание городских властей к проблеме нехватки в районе кружков и секций для внеклассных занятий детей. Участники акции предлагают разместить в муниципалитете новый досуговый центр, поскольку тот, что располагался на улице Полбина д.9к3, был демонтирован из-за строительства. Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева отмечает, что старый комплекс был точкой притяжения для населения всех возрастов. По словам директора культурно-спортивного центра «Печатники» Ирины Лопотынской, снос здания ударил по его воспитанникам. «Нам выделили дополнительные помещения для размещения, но это маленькие комнаты на первых этажах жилых домов, которым требуется капитальный ремонт. Заменить утраченное строение они не могут. За эту историю болеет весь район», - сообщила Лопотынская.

Горожане обратились за помощью к Светлане Разворотневой, и вместе они просят построить новый центр. В поддержку предложения уже собрано более 3000 подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину. «Дети мечтают о больших победах. В каждом ребенке заложен огромный потенциал. Наша задача – помочь ему раскрыться и найти свое место в жизни и обществе», - считает общественница.