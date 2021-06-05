Глава BP Бернард Луни рассказал о тенденциях формирующих реальность энергетического рынка
16:59 05.06.2021
«Первая тенденция – это электрификация. Я думаю, что все согласятся с тем, что сегодня мир постепенно переходит к использованию электроэнергии, к использованию возобновляемых источников энергии гораздо быстрее. Действительно, это сопряжено с большим количеством сложностей, особенно с точки зрения их надежности и доступности», - сказал он. Второй тенденцией Луни назвал высокие требования к качеству потребляемых клиентами продуктов. И еще одна тенденция - диверсификация энергетических ресурсов. «Сейчас мы приходим к миру, в котором не будет доминировать один какой-то один энергоресурс – как это раньше было с углем, а потом с нефтью. Таким образом диверсификация и весь ландшафт меняется очень сильно», - пояснил он.
По его мнению, в будущем за партнерствами в отрасли будет приоритет, поскольку продолжается рост потребности в энергии, в энергетических ресурсах. Он считает, что эта потребность становится более сложной: клиенты требуют большего от поставщиков энергетических ресурсов, они диктуют, где, когда и каким образом они хотят получать эти ресурсы, а решения, которые им предлагаются, становятся все более разнообразными.
«И таким образом партнерства разного характера будут играть большую роль, партнерства с разными компаниями, но также партнерства с компаниями за пределами нашей отрасли. Мы будем применять их опыт, их навыки, возьмем, например, углеводороды, мы сейчас пытаемся обеспечить надежные поставки с использованием цифровых и иных новых технологий, таким образом, мы получаем возможности партнерства с различными технологическими компаниями. Собственно, этим мы и занимаемся здесь, в России, например с «Роснефтью», - заявил Бернард Луни.
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