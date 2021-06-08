Госдума продлевает мораторий на отмену субсидирования платы услуг ЖКХ для должников
13:32 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, которым до 1 января 2022 года продлевается срок вступления в силу запрета на субсидии для граждан на оплату коммунальных услуг в случае, если у них есть подтвержденная судом задолженность по оплате таких услуг.
Изначально соответствующие нормы в Жилищном кодексе РФ должны были заработать с 1 июля 2021 года, это было предусмотрено законом, принятым еще в 2018 году. Он предусматривал запрет на предоставление субсидий гражданам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ в период не более чем за три последних года.
Теперь вступление в силу данного правила переносится на 1 января 2022 года. Соответствующая поправка в ходе второго чтения была включена в законопроект, наделяющий органы государственной власти Москвы правом учитывать ряд особенностей при формировании платежных документов для жильцов многоквартирных домов в столице.
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