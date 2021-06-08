Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров

15:14

Проблема индексации пенсий работающих пенсионеров становится все более острой, заявил телеведущий Евгений Попов. Комментируя обращение председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова к президенту Владимиру Путину по этому вопросу, Попов заявил, что обсуждал поддержку пенсионеров в ходе недавней встречи с председателем ФНПР. «Михаила Шмакова заинтересовали мои инициативы по обеспечению достойной жизни людям старшего возраста, - заявил телеведущий. - Мы обсудили, в частности, индексацию пенсий работающим пенсионерам. Считаю, что будет справедливо не просто защитить их пенсии от инфляции в настоящем, но и вернуть деньги, потерянные с 2016 года, когда был принят закон об отмене индексации страховой пенсии».

По словам Попова, сегодня в России более 7,3 млн работающих пенсионеров и в последние годы очевидна тенденция увеличения количества людей старшего возраста, которые продолжают трудиться. «Выйдя на пенсию, большинство граждан не от хорошей жизни продолжают работать, - говорит Попов. – Маленькие пенсии, непростая ситуация в экономике – все это заставляет людей продолжать трудиться. Поддерживаю предложение лидера профсоюзов вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав. Это будет справедливо по отношению к старшему поколению».

Одной из дополнительных мер поддержки пенсионеров, по мнению Евгения Попова, может стать пенсия в размере 70% от заработной платы. «Сегодня на пенсию уходят те, кто прожил не самую простую жизнь. Они честно трудились на благо своей страны и вправе ожидать, что и страна позаботится о них», - считает телеведущий.