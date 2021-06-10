В РФ выявили 11 699 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 24 февраля
12:00 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 699, это максимальный показатель с 24 февраля. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 5 167 949 заболевших, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,23%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 096, до 4 771 995. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 383 против 399 днем ранее, до 125 278. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,42%, следует из данных штаба.
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