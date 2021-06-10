Привитых вакциной «Спутник V» не пускают на Украину - СМИ
13:20 10.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Украину не пускают привитых вакциной «Спутник V». Украинские пограничники отказывают во въезде на территорию страны иностранцам, прошедших вакцинацию российским препаратом.
Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу республики. По данным ведомства, за последние несколько дней в страну пытались въехать граждане других государств, предъявляя сертификат о вакцинации «Спутником V».
«Такой документ не даёт право на въезд, поскольку вакцина не включена в перечень ВОЗ», — говорится в сообщении.
Привившиеся «Спутником V» могут попасть на Украину только при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 14:32 10.06.2021
- Россия за время пандемии коронавируса нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз - Мишустин
- 14:12 10.06.2021
- Спорт должен быть вне политики, заявил Песков, комментируя решение УЕФА по форме Украины
- 14:00 10.06.2021
- Россия за последние 5 лет вложила в импортозамещение около 2 трлн руб. - вице-премьер Борисов
- 13:32 10.06.2021
- РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве - МИД
- 13:05 10.06.2021
- Ретейлеры выступили против идеи запретить крупным сетям работать в выходные
- 13:00 10.06.2021
- УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы политический лозунг
- 12:32 10.06.2021
- Азаров рассказал о "мантрах про войну с Россией" на Украине
- 12:20 10.06.2021
- По инициативе депутата ГД Ирины Белых участники образовательных патриотических проектов смогут получать дополнительные баллы к ЕГЭ
- 12:20 10.06.2021
- Пандемия еще не преодолена, но экономика РФ восстанавливается - Путин
- 12:05 10.06.2021
- Китай принял закон о противодействии иностранным санкциям - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать