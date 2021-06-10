Привитых вакциной «Спутник V» не пускают на Украину - СМИ

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Украину не пускают привитых вакциной «Спутник V». Украинские пограничники отказывают во въезде на территорию страны иностранцам, прошедших вакцинацию российским препаратом.

Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу республики. По данным ведомства, за последние несколько дней в страну пытались въехать граждане других государств, предъявляя сертификат о вакцинации «Спутником V».

«Такой документ не даёт право на въезд, поскольку вакцина не включена в перечень ВОЗ», — говорится в сообщении.

Привившиеся «Спутником V» могут попасть на Украину только при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Говорит Москва