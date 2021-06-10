Срок запрета на интервью для убийц может составить до 70 лет - законопроект

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок запрета на публикации в СМИ, интервью, публичные выступления и ведение учетной записи в социальных сетях для лиц, осужденных за насильственные преступления, может составить до 70 лет. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия" Дмитрием Саблиным (текст есть в распоряжении ТАСС).

Парламентарий предлагает внести изменения в статью 47 Уголовного кодекса РФ. Предлагается предусмотреть возможность введения в виде дополнительного наказания за тяжкие преступления запрета на срок до 70 лет "на выступления в любых СМИ, на публичных массовых мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети Интернет". Также судимые по определенным статьям не смогут вести аккаунты в социальных сетях, публиковать мемуары, получать вознаграждения за выступления, ведение аккаунтов, публикацию воспоминаний и передачу авторских прав на них. Корреспондирующие поправки предлагается внести в закон об административном надзоре.

В законопроекте уточняется, что такой запрет может быть установлен для лиц, осужденных по статьям 105-125 и 131-135 Уголовного кодекса. Речь идет о таких преступлениях, как убийство, в том числе по неосторожности, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, нелегальные аборты, изнасилование, совращение несовершеннолетних.