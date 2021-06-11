Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с президентом России
11:00 11.06.2021 Источник: Коммерсант.ru
45-й президент США Дональд Трамп попросил своего преемника Джо Байдена не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также господин Трамп попросил передать российскому президенту наилучшие пожелания.
«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания»,— говорится в заявлении экс-президента (цитата по «РИА Новости»). Отметим, что Дональд Трамп зачастую называет господина Байдена «сонным Джо». Коммерсантъ
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