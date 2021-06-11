Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с президентом России

11:00 Источник: Коммерсант.ru

45-й президент США Дональд Трамп попросил своего преемника Джо Байдена не засыпать на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Также господин Трамп попросил передать российскому президенту наилучшие пожелания.

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания»,— говорится в заявлении экс-президента (цитата по «РИА Новости»). Отметим, что Дональд Трамп зачастую называет господина Байдена «сонным Джо». Коммерсантъ