От коронавируса умер глава азербайджанской епархии РПЦ
13:05 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви, архиепископ Александр (Ищеин), скончался после тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте епархии.
"10 июня, в праздник Вознесения Господня, после продолжительной и тяжелой болезни на 69-м году жизни скончался первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии <...> высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский", - говорится в сообщении.
В рабочей группе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции при Московском патриархате уточнили, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных COVID-19.
Алескандр Ищеин родился в Ярославле, после окончания школы поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт. Пострижен в монашество в 1975 году, заочно закончил Московскую духовную семинарию. В течение 4 лет был настоятелем Успенского храма Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии. С 1995 года - настоятель кафедрального собора Баку, благочинный православных церквей Азербайджана. В 1998 году избран епископом Бакинским и Прикаспийским. В 2012 году возведен в сан архиепископа Бакинского и Азербайджанского.
Архиепископ активно выступал за мир в Нагорном Карабахе. При его участии были реставрированы разрушенные храмы в городах Азербайджана и построены новые.
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