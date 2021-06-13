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НОВОСТИ

В Подмосковье разыграют квартиру среди вакцинировавшихся

14:27 13.06.2021

В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции. Это позволит сохранить свое здоровье и одновременно стать претендентом на ключи от квартиры в Московской области. О старте акции объявил губернатор Андрей Воробьёв.

«Распространение коронавируса не останавливается. Я не устаю повторять, что единственный способ защитить себя и близких — это сделать прививку. Зарегистрированных вакцин в России уже несколько — каждый вправе выбрать для себя, какой именно привиться, — сказал Андрей Воробьёв. — Чтобы стимулировать наших жителей это сделать, мы решили разыграть квартиру. Трешку в Серпухове можно выиграть, привившись в одном из пунктов вакцинации Московской области».

Главное условие – укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Приз – 3-комнатная квартира площадью 74,9 кв.м. в Серпухове, ЖК «Новая пролетарка».

Принять участие может любой гражданин РФ старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале «Госуслуг» кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней. Далее – указать данные: ФИО, дату рождения, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты. На почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию.

27 июня в 19.00 в прямом эфире на ТК «360» методом жеребьевки будет определен победитель. Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации.

Вакцинация абсолютно бесплатна. Записаться можно через федеральный  и региональный порталы госуслуг, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Удобный пункт можно выбрать на интерактивной карте.

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