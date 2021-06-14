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За "клевету на Китай" посольство КНР в Лондоне выразило протест участникам саммита G7

10:20 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти выражают решительный протест странам - участницам саммита Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) за их "клевету и попытки вмешаться во внутренние дела КНР". Об этом сообщило понедельник посольство Китая в Великобритании.

"Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты и прочие страны G7 <...> прекратили клеветать на КНР и вмешиваться во внутриполитические дела нашей страны, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайской дипломатической миссии. - Они не должны ущемлять интересы Китая. Им следует прилагать усилия, которые положительно повлияют на международное сотрудничество, а не способствовать возникновению конфликта и противоречий".

В документе уточняется, что недавние высказывания представителей "семерки" о ситуации в Гонконге и в Синьцзяне, а также по поводу тайваньского вопроса "все больше свидетельствуют об их недобрых намерениях". "Мы выражаем по этому поводу резкое недовольство и решительный протест", - подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, попытки членов G7 оказать давление на Китай "серьезно нарушают основополагающие принципы международного права".

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