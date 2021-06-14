В "Школе безопасности" получили знания 37 тыс. московских учеников

16:51

В Москве завершился межведомственный общегородской проект «Школа безопасности». Проект организуют в мегаполисе уже более 20 лет, он проводится под эгидой столичного Департамента образования и науки Москвы, городского Главного управления МЧС, а также Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В нынешнем году в «Школе безопасности» участвовали более 37 тыс. школьников.

«Развитие и выявление талантов московских школьников реализуется не только на интеллектуальных соревнованиях, но и на мероприятиях, которые направлены на формирование жизненно важных навыков учащихся и формирование культуры безопасности», – рассказал директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун. Ученики школы смогли на практике применить навыки безопасного поведения в окружающей среде, научиться находить правильные решения в чрезвычайных ситуациях и проявлять ответственность к себе и окружающим.

В отборочный межрайонный этап прошли более 2500 учеников. Они демонстрировали, как правильно подавать спасательный круг, вязали узлы и двойные спасательные петли, надевали и блокировали страховочную систему и боевую экипировку пожарного. Соревнования включали поисково-спасательные работы, силовые упражнения, прохождение полосы препятствий, ликвидацию последствий ЧС, демонстрацию навыков оказания первой помощи.

В связи с особой эпидемиологической ситуацией в Москве, в 2021 году городской этап сочетал в себе онлайн-активности и выполнение школьниками задач без массовых мероприятий. Этот этап участники проходили индивидуально, на открытом воздухе по установленному графику с личным зачетом, результаты которого впоследствии были включены в общекомандные. В городском этапе приняли участие более 400 школьников. В общем зачете победителями стали ученики школ №1393, 709, 629 и колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.