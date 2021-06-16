Ким Чен Ын заявил о возможной нехватке продовольствия в КНДР - СМИ
09:05 16.06.2021 Источник: Газета.Ru
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о возможной нехватке продовольствия в стране, рассказали в эфире японского телеканала NHK, ссылаясь на на публикацию газеты «Нодон синмун».
«Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием», — приводятся слова лидера Северной Кореи.
По словам Ким Чен Ына, которые приводит телеканал, продление введенных в КНДР из-за коронавируса карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».
Кроме того, Ким Чен Ын якобы призвал партию и народ Северной Кореи быть готовыми к новому «трудному походу». Этим термином в истории КНДР называют период 90-хх годов XX-го века, когда страна переживала тяжелый экономический кризис, усугубленный массовым голодом. Газета.Ru
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