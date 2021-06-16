0
0
66
НОВОСТИ

Ким Чен Ын заявил о возможной нехватке продовольствия в КНДР - СМИ

09:05 16.06.2021 Источник: Газета.Ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о возможной нехватке продовольствия в стране, рассказали в эфире японского телеканала NHK, ссылаясь на на публикацию газеты «Нодон синмун».

«Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием», — приводятся слова лидера Северной Кореи.

По словам Ким Чен Ына, которые приводит телеканал, продление введенных в КНДР из-за коронавируса карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».

Кроме того, Ким Чен Ын якобы призвал партию и народ Северной Кореи быть готовыми к новому «трудному походу». Этим термином в истории КНДР называют период 90-хх годов XX-го века, когда страна переживала тяжелый экономический кризис, усугубленный массовым голодом.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 16.06.2021
Все камеры видеонаблюдения в РФ хотят свести в единую систему
0
13
09:20 16.06.2021
Перед встречей Путина и Байдена в Женеве прошел митинг в поддержку Навального
0
43
09:00 16.06.2021
Названо точное время саммита Путина и Байдена
0
96
08:50 16.06.2021
В НАТО потребовали от Украины "большего"
0
110
08:43 16.06.2021
По официальной статистике в Москве, в период с 15 по 16 июня 2021 количество новых заболевших COVID-19 — 0
0
142
08:33 16.06.2021
Врач Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса до четырех дней
0
121
08:30 16.06.2021
Российским банкам могут запретить предоставлять "недружественным странам" информацию о клиентах
0
119
08:07 16.06.2021
Телеканал "Дождь" исключили из президентского пула
0
138
07:55 16.06.2021
Минвостокразвития предлагает прилетевшим на Дальний Восток туристам субсидировать билеты внутри региона
0
152
07:50 16.06.2021
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на севере Камчатки
0
160

Возврат к списку