Появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и США - Байден

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден дал высокую оценку встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в среду в Женеве.

"Было важно встретиться лично, чтобы не было никаких ошибок и искажений фактов того, что я хочу обсудить", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. По словам Байдена, они с Путиным обозначили различные области, где РФ и США могут работать для "достижения взаимных интересов".

"Я должен сказать, что вся наша встреча, которая, я думаю, длилась четыре часа, была хорошей, позитивной", - подчеркнул президент.

Господин Байден также заявил, что по итогам его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным появились подлинные перспективы для улучшения отношений РФ и Соединенных Штатов.

"Появились подлинные перспективы для того, чтобы мы значительно улучшили отношения между нашими двумя странами, не поступившись при этом ничем основанным на наших принципах и ценностях", - отметил Байден на пресс- конференции по итогам саммита США и РФ.