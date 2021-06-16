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НОВОСТИ

Московских пенсионеров научат противостоять мошенникам – Разворотнева

22:10 16.06.2021

Для москвичей старшего возраста нужно проводить специальные занятия, позволяющие пенсионерам узнать о том, как действуют мошенники и как противостоять обману, считает член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева. Уже в начале июля на юге столицы начнёт действовать проект «Стоп опасность», в рамках которого пожилых горожан научат противостоять преступникам, выбирающим в качестве жертв людей старшего возраста.

Идею Разворотневой воплотит «Единая Россия». "В силу своей незащищенность, доброты, неспособности дать отпор пожилые люди часто становятся жертвами вымогателей, мошенников и воров. Наш долг защитить наших пап, мам, дедушек и бабушек от насилия и научить их необходимым способам самозащиты, поэтому вместе с партией «Единая Россия» мы находим проект «Стоп опасность» весьма значимым. Уверена, проект поддержат многие москвичи, потому что ни один сын, ни одна дочь не могут спать спокойно, понимая, что их родители в любой момент могут стать жертвами преступлений", - отмечает общественница.

Как считает Разворотнева, уроки «Школы пенсионеров» нужно проводить в разных частях Москвы. Сейчас формируется программа курса, подбирают тренеров и волонтеров, которые будут обучать слушателей. Для обеспечения эпидемической безопасности, проект запустят в онлайн-формате.

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