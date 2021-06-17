При штурме сквота в Берлине ранили 60 полицейских

10:20 Источник: Эхо Москвы

60 полицейских ранены в восточном Берлине при попытке штурма сквота. Они пытались добиться, чтобы в здание пустили пожарную инспекцию, но занявшие его представители молодежных леворадикальных группировок из страха, что их будут выселять, забаррикадировались колючей проволокой, горящими покрышками и начали швыряться в силовиков камнями и бутылками. О задержанных пока ничего не известно, в твиттере городской полиции пишут, что оборонявшихся было около 300 человек.

После крушения Берлинской стены многие здания в Восточном Берлине стояли заброшенными и их стали полулегально заселять так называемые сквоттеры. По мере того, как недвижимость в этих районах стала дорожать, со сквоттерами стали все активнее бороться – а один из самых подорожавших районов как раз Фридрихсхайн, в котором и произошел инцидент. В прошлой попытке полиции взять штурмом то же самое здание в 2016-м пострадало вдвое больше правоохранителей. Эхо Москвы