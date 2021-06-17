Светлана Разворотнева призвала москвичей вакцинироваться

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В нынешних условиях, когда коронавирус распространяется чрезвычайно активно, жителям Москвы важно сделать прививки против COVID-19, заявила член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева. «Мы, к сожалению, очень быстро забыли, как не могли выйти из дома, как многие остались без работы, без средств к существованию. Государство в этой ситуации приложило максимальные усилия для того, чтобы ситуация стала управляемой: Россия одна из немногих стран, которым удалось нормализовать жизнь и снизить последствия. Трагично, что этот большой труд, а также героизм наших работников медицины, волонтеров, общественников не был поддержан гражданами в полной мере», - говорит общественница.

По словам Разворотневой, в ее семье все привились уже давно, в том числе и мои пожилые родители. «Я призываю москвичей не пренебрегать своим здоровьем, не рисковать им. Защитите себя, своих близких и окружающих людей, пройдите вакцинацию!»– призывает правозащитница. По ее словам, угроза здоровью горожан сохранится до тех пор, пока не будут привиты 70-80% населения мегаполиса и потому идея обязательной вакцинации среди сотрудников предприятий сферы услуг и госслужащих, кажется ей адекватной и правильной.