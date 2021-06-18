В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Ленинградской области в пятницу опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю 2021 года среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

"Руководителям государственных и муниципальных учреждений, <…> индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80 процентов работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19", - говорится в опубликованном документе.