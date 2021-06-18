Гражданам Китая и Лихтенштейна разрешат прилетать в Россию

20:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал включить Китай и Лихтенштейн в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства, о включении граждан Китайской Народной Республики и Княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Российскую Федерацию", - сказала Голикова на брифинге.

Она напомнила, что требования китайской стороны о въезде в КНР достаточно жесткие. "Но мы надеемся, что эти ограничения постепенно будут сниматься. И наши граждане также смогут посещать и с деловыми, и с туристическим целями Китайскую Народную Республику", - добавила вице- премьер.