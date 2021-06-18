0
0
105
НОВОСТИ

Гражданам Китая и Лихтенштейна разрешат прилетать в Россию

20:01 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал включить Китай и Лихтенштейн в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства, о включении граждан Китайской Народной Республики и Княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Российскую Федерацию", - сказала Голикова на брифинге.

Она напомнила, что требования китайской стороны о въезде в КНР достаточно жесткие. "Но мы надеемся, что эти ограничения постепенно будут сниматься. И наши граждане также смогут посещать и с деловыми, и с туристическим целями Китайскую Народную Республику", - добавила вице- премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:54 18.06.2021
США передумали поставлять Украине военную помощь на 100 миллионов долларов
0
39
20:39 18.06.2021
Макрон хочет, чтобы в ЕС был единый подход к отношениям с Россией
0
77
20:13 18.06.2021
Объем вакцинации от ковида в ряде регионов за два дня вырос более чем на 30%
0
106
19:33 18.06.2021
Датский футболист Эриксен выписан из больницы
0
141
19:09 18.06.2021
Мантуров: коронавирус отразится на торговле меньше, чем в 2020 году
0
191
18:49 18.06.2021
Собянин: "бесковидные" зоны - признак возможности нормальной жизни
0
224
18:29 18.06.2021
Из-за ливней в Крыму пострадали 369 домовладений
0
250
18:07 18.06.2021
Роскомнадзор заблокировал 150 сайтов с рекламой сертификатов о вакцинации
0
229
17:40 18.06.2021
Популяционнный иммунитет к коронавирусу в Москве снизился до 25% - Собянин
0
287
17:12 18.06.2021
Более 26% предпринимателей в РФ будут мотивировать сотрудников вакцинироваться - опрос
0
280

Возврат к списку