Около 150 московских церквей получили сообщения с угрозами взрывов - источник
14:10 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в почти 150 церквях в центре Москвы. Все религиозные здания были обследованы, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы взрыва были получены накануне днем. В настоящее время полицеские ведут розыск неизвестных, приславших данные сообщения, проводится проверка.
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