Около 150 московских церквей получили сообщения с угрозами взрывов - источник

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 150 церквей и храмов в центре Москвы получили сообщения от неизвестных с угрозами взрывов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



"Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в почти 150 церквях в центре Москвы. Все религиозные здания были обследованы, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.



По его словам, угрозы взрыва были получены накануне днем. В настоящее время полицеские ведут розыск неизвестных, приславших данные сообщения, проводится проверка.





