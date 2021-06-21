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Аналитики Sova повысили целевую цену по акциям «Роснефти»

07:44 21.06.2021

В отчете «Роснефть» - история роста с дивидендной доходностью в 8%», подготовленном инвестиционной компанией Sova, целевая цена по акциям компании повышена на 2% до 9,8 долл./ГДР. Кроме того, аналитики  ожидают, что по итогам 2021 года дивиденд составит 41,7 руб./акция, что подразумевает дивидендную доходность в 8%.

По данным Sova, рост ожидается благодаря реализации проекта «Восток Ойл» и недоинвестированию в разведку по всему миру. По их оценкам, NPV проекта при цене нефти в 60 долл./барр. составляет 72 млрд долл. Увеличение цены на нефть на 5% приведет к росту стоимости проекта на ~9,5%.  При этом, несмотря на рост капитальных затрат, связанных с началом реализации «Восток Ойл», «Роснефть» будет стабильно продолжать генерировать положительный свободный денежный поток.

Проект «Восток Ойл» уже сыграл большую  роль  в переоценке инвестиционными банками стоимости «Роснефти». В Goldman Sachs считают, что  «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долл.» Аналитики Merrill Lynch назвали «Восток Ойл» локомотивом развития «Роснефти» и источником ее потенциального роста. Стоимость проекта может превысить 100 млрд долл., полагают представители Bank of America, а банк J.P. Morgan оценивает проект в 127 млрд долл. По мнению аналитиков KPMG, положительный эффект от проектных инвестиций может составить 30 трлн руб на 15 лет.

А в отчете  J.P.Morgan «Роснефть» названа главным фаворитом, причем аналитики также связывают долгосрочные перспективы развития компании с проектом «Восток Ойл».

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