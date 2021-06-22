Светлана Разворотнева: Необходимо расширить природные территории Москвы

11:50

Фото Екатерины Бибиковой

В Москве нужно ограничить, а лучше прекратить любое строительство в парковых зонах, заявила член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. По словам общественницы, строительство нарушает экологическое равновесие, лишает среды обитания множество редких видов животных и птиц, обитающих в российской столице и занесенных в Красную книгу. Гораздо важнее связать все зеленые зоны мегаполиса в единый комплекс, существенно увеличивая количество зеленых насаждений, считает правозащитница.

«Растения – незаменимые помощники города. Именно они снижают неблагоприятные факторы природного и техногенного происхождения, а также климатического воздействия на людей, - говорит Светлана Разворотнева - Они являются домом для большого числа животных, насекомых и птиц, которые наравне с человеком являются ценной частью экосистемы».

По мнению Разворотневой, в российской столице необходимо создавать правовые ограничения, которые позволят свести воздействие человека на природу к минимуму. Желательно, по ее словам общественницы, исключить саму идею вмешательства человека в жизнь природы, и особенно, возможность строительства в заповедных зонах Москвы.

По данным городских властей, Москва является одним из наиболее зеленых и экологичных мегаполисов мира - более 49% площади города заняты озелененными территориями. По этому показателю столица РФ опережает многие крупнейшие города мира, где большое внимание уделяется проблемам окружающей среды. Отметим, что в Москве в связи с жарой усилили полив зеленых насаждений. Деревья и кустарники поливают вечером и ночью, с 21:00 до 6:00.