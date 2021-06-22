Светлана Разворотнева: Необходимо расширить природные территории Москвы
11:50 22.06.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
«Растения – незаменимые помощники города. Именно они снижают неблагоприятные факторы природного и техногенного происхождения, а также климатического воздействия на людей, - говорит Светлана Разворотнева - Они являются домом для большого числа животных, насекомых и птиц, которые наравне с человеком являются ценной частью экосистемы».
По мнению Разворотневой, в российской столице необходимо создавать правовые ограничения, которые позволят свести воздействие человека на природу к минимуму. Желательно, по ее словам общественницы, исключить саму идею вмешательства человека в жизнь природы, и особенно, возможность строительства в заповедных зонах Москвы.
По данным городских властей, Москва является одним из наиболее зеленых и экологичных мегаполисов мира - более 49% площади города заняты озелененными территориями. По этому показателю столица РФ опережает многие крупнейшие города мира, где большое внимание уделяется проблемам окружающей среды. Отметим, что в Москве в связи с жарой усилили полив зеленых насаждений. Деревья и кустарники поливают вечером и ночью, с 21:00 до 6:00.
НОВОСТИ
- 12:05 22.06.2021
- Для США соперничество с КНР будет труднее холодной войны с СССР - экс-шеф Пентагона и ЦРУ
- 12:00 22.06.2021
- В Москве зарегистрировали 86 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
- 11:55 22.06.2021
- Золотые крылья МАКСа
- 11:32 22.06.2021
- В России выявили 16 715 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:22 22.06.2021
- Роман Романенко: "Высокая оценка нашей деятельности президентом – стимул для дальнейшей эффективной работы"
- 11:20 22.06.2021
- "Спутник V" эффективен против индийского штамма - представитель Центра им. Гамалеи
- 11:07 22.06.2021
- Евгений Попов просит власти Москвы спасти нарышкинское наследие
- 11:05 22.06.2021
- США организовали переворот на Украине в 2014 году, уверен Путин
- 11:00 22.06.2021
- Кремль опубликовал статью Путина ко Дню памяти и скорби
- 10:32 22.06.2021
- Новый закон об экстремизме по числу лишаемых пассивного избирательного права превысил раннесоветские времена - "Голос"*
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать