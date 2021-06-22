Первый кандидат: Вассерман подал документы в избирательную комиссию 205 округа Москвы
19:31 22.06.2021
|Фото Алены Куреновой
"На выборы иду как независимый кандидат", - сказал Вассерман, подавая документы в ОИК.
Публицист сообщил, что твердо намерен победить, поскольку у него есть богатый опыт и необходимые знания. Кроме того, публицист отмечает, что ему близки проблемы жителей округа, также он провел множество встреч и получил от граждан массу предложений. Вассерман уверен, что может защитить интересы людей, которые ему доверятся.
Важной темой для россиян, как считает Вассерман, является пенсионная реформа. «Пенсия - это не льгота или привилегия. Это возврат честно заработанного собственными силами, временем, здоровьем, трудом, знаниями. Государство обязано платить по своим счетам», - уверен аналитик.
Сейчас Вассерман – первый потенциальный кандидат в своем округе, уже направивший необходимые для выдвижения документы в избирательную комиссию. Для регистрации политику нужно будет собрать не менее 14 096 подписей москвичей, максимально на проверку можно будет сдать 14 800 автографов горожан.
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