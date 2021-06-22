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Первый кандидат: Вассерман подал документы в избирательную комиссию 205 округа Москвы

19:31 22.06.2021

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Фото Алены Куреновой
Известный публицист, неоднократный победитель интеллектуальных игр, Анатолий Вассерман готов участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму РФ как самовыдвиженец. Сегодня он уже подал необходимые по закону  документы  в окружную избирательную комиссию (ОИК)  Преображенского округа Москвы №205. Ранее, в 2016 году, аналитик был кандидатом в депутаты  по региональному списку в Москве от партии «Справедливая Россия». В своем 205  округе тогда он занял второе место, уступив первенство представителю «Единой России» Антону Жаркову.

"На выборы иду как независимый кандидат", -  сказал Вассерман, подавая документы в ОИК.

Публицист сообщил, что твердо намерен победить, поскольку у него есть  богатый опыт  и необходимые знания. Кроме того, публицист отмечает, что ему близки проблемы жителей округа, также он провел множество встреч и получил от граждан массу предложений.  Вассерман уверен, что может защитить интересы людей, которые ему доверятся.

Важной темой для россиян, как считает Вассерман, является пенсионная реформа. «Пенсия - это не льгота или привилегия. Это возврат честно заработанного собственными силами, временем, здоровьем, трудом, знаниями. Государство обязано платить по своим счетам», - уверен  аналитик.

Сейчас Вассерман – первый потенциальный кандидат в своем округе,  уже направивший необходимые для выдвижения документы  в избирательную комиссию. Для регистрации политику нужно будет собрать не менее 14 096 подписей москвичей, максимально на проверку можно будет сдать 14 800 автографов горожан.

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