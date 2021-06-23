Андрей Воробьев: Я надеюсь, каждый поймет, что вакцина спасает жизнь

12:18

Фото Константина Семенца

Временный госпиталь в парке «Патриот» в Московской области снова начал принимать пациентов с COVID-19. Сейчас здесь развернуто 400 коек, в том числе 20 реанимационных. Губернатор Подмосковьяпроверил, как подготовились к приему больных.

«За сутки сюда уже привезли 100 человек. Сейчас разговаривали с ними – никто не привит и последствия очень тяжелые. К каждой койке здесь подведен кислород, – сказал губернатор. – Спасибо Министерству обороны, нам предоставили не только помещение, но и врачей. Первый борт прилетел, второй – завтра. Это профессиональные обученные специалисты, которые работали уже здесь и знают специфику. Они вновь нас выручают».

Для работы в госпитале Минобороны направляет 690 военнослужащих из Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. Также будет привлечено 280 медработников из лечебно-профилактических учреждений Подмосковья. Всего в регионе развернуто более 12,5 тыс. коек. Увеличиваются и темпы вакцинации – в области привиты уже свыше 1 млн 240 тыс. человек.

«Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв, сегодня мы хорошо идем по вакцинации, но все равно наращиваем мощности. Цель – выйти на 35-40 тыс. вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь, каждый поймёт, что вакцина спасает жизнь», – сказал Андрей Воробьёв.

Чтобы сдержать распространение болезни, пока не привьется достаточное количество людей, в Подмосковье могут быть введены новые ограничения. «Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно, – отметил Андрей Воробьёв. – Всё, что касается публичных мест – в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна».