В театрах столицы поддержали идею доступа в учреждения культуры по QR-кодам

19:13

Столичные театры решили присоединиться к инициативе с COVID-free-зонами, чуть ранее предложенным мэрии рестораторами Москвы. Сейчас предотвращение распространения коронавируса является приоритетной задачей и предложенная система QR-кодов в театрах будет эффективной, считает руководитель Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова. Напомним, ведение в кафе и ресторанах Москвы системы иммунного сертификата предполагается с 28 июня, посещать заведения смогут только горожане сделавшие прививки, перенесшие COVID-19 в течение последнего полугодия, или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

2020 год и беспрецедентные меры, принятые рядом государств для сдерживания пандемии, нанесли чувствительный удар по деятелям искусства. Вакцинация призвана решить эту проблему в корне, позволяя любителям театра с удовольствием возобновить посещение спектаклей, а актерам работать без оглядки на опасность заражения. «Я думаю, что прививка не станет преградой для любителей театра. А если станет, то это очень большая глупость. Мы уже пережили 25-процентную рассадку, 25-процентную рассадку и локдаун, что может быть еще хуже? Мы будем от локдауна до локдауна существовать? Мы ждали, что с осени будет 100-процентная рассадка наконец-то, и вот вам такой очаг сейчас. Это значит, что нас к осени не откроют. Поэтому вот эти QR-коды – очень хорошая идея. Ни майские праздники, ни дистанция особо не спасают от заболевания. Давайте себя чувствовать нормально и здорово в театре», – особо выделила Апексимова.

Руководитель Театра на Таганке говорит о необходимости прививок, по ее мнении, каждый человек, работает он в театре, или это зритель, пришедший на спектакль, имеет право быть здоровым, избежать заражения. «Мы должны спокойно приходить на работу, получать от нее удовольствие и доставлять удовольствие зрителям» – говорит актриса, певица и режиссер.