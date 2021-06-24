Власти Франции включили Россию в «красный список» стран по covid-19
10:00 24.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти Франции включили Россию в «красный список» стран из-за высокого распространения коронавируса. Как пишет Le Figaro, Граждане стран «красного списка» смогут въехать во Францию только по веским и неотложным причинам. Им необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за 48 часов до вылета, и еще один тест по прибытии. Затем иностранцы должны уйти на обязательную изоляцию: карантин продлится от семи до десяти дней в зависимости от того, вакцинирован человек или нет. Эхо Москвы
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